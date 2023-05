Lastwagen brennt auf A5 bei Aschaffenburg komplett aus

Auf der Autobahn A5 bei Aschaffenburg ist am Mittwochabend ein Lkw-Anhänger komplett ausgebrannt. Der Fahrer konnte die Zugmaschine noch in Sicherheit bringen.

04.05.2023 | Stand: 09:54 Uhr

Ein Sattelzug hat aus zunächst unbekannter Ursache auf der A5 zwischen Hösbach und Bessenbach (Landkreis Aschaffenburg) in Fahrtrichtung Würzburg gebrannt. Der Fahrer konnte den Lastwagen am Mittwochabend noch rechtzeitig auf den Standstreifen fahren und den Auflieger abspannen, wie die Kreisbrandinspektion mitteilte.

Die Feuerwehr konnte den Brand zwar unter Kontrolle bringen, aber der mit Stahlelementen beladenene Sattelzug brannte trotzdem vollständig aus. Der entstandene Schaden beträgt rund 50 000 Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Autobahn war in Richtung Würzburg rund 45 Minuten gesperrt, bevor der Verkehr an der Brandstelle vorbeigeleitet werden konnte.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.