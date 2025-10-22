Neue Hinweise zu Feuer in Scheune

Nach einem Feuer in einer Scheune in Niederbayern gibt es laut Polizei Hinweise darauf, dass der Brand gelegt wurde. Bei dem Feuer bei Dingolfing vor rund einer Woche entstand ein Schaden in Höhe eines mittleren sechsstelligen Betrags. Verletzt wurde niemand. Nachdem die Scheune gebrannt hatte, griffen die Flammen auf eine Lagerstätte mit Carport über. Einige Fahrzeuge fingen deswegen Feuer. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an.

