Laufende Ermittlungen: Neue Hinweise zu Feuer in Scheune

Neue Hinweise zu Feuer in Scheune

In einer Scheune bricht ein Feuer auf. Einige Tage später hat die Polizei neue Hinweise. Wer ist für den Brand verantwortlich?
Von dpa
    Die Polizei hat nun Hinweise auf eine Brandlegung. (Symbolbild)
    Die Polizei hat nun Hinweise auf eine Brandlegung. (Symbolbild) Foto: Pia Bayer/dpa

    Nach einem Feuer in einer Scheune in Niederbayern gibt es laut Polizei Hinweise darauf, dass der Brand gelegt wurde. Bei dem Feuer bei Dingolfing vor rund einer Woche entstand ein Schaden in Höhe eines mittleren sechsstelligen Betrags. Verletzt wurde niemand. Nachdem die Scheune gebrannt hatte, griffen die Flammen auf eine Lagerstätte mit Carport über. Einige Fahrzeuge fingen deswegen Feuer. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an.

