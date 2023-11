Erster Bericht des Lawinenwarndienstes erschienen

Viel Schnee zum Wochenstart sorgt in Bayern auch für eine erhöhte Lawinengefahr. Der Lawinenlagebericht erscheint ab jetzt auf einer neuen Website.

28.11.2023 | Stand: 12:59 Uhr

Angesichts des Winterwetters hat die Lawinenwarnzentrale den ersten Lawinenlagebericht dieser Saison für den bayerischen Alpenraum veröffentlicht. Dieser sei bis Freitag gültig und erscheine dann wieder täglich, teilte das Bayerische Landesamt für Umwelt am Dienstag in Augsburg mit. Der immer um 18 Uhr veröffentlichte Service dient Wintersportlern als wichtiges Instrument zur Planung ihrer Aktivitäten im alpinen Gelände, er zeigt die aktuellen Lawinenprobleme und Gefahrenstufen auf, außerdem den Schneedeckenaufbau sowie Umfang und Verteilung der Gefahrenstellen im Gelände.

Neuer Lawinenlagebericht für Bayern

Ergänzend geben Messdaten und Webcams Informationen zur allgemeinen Schnee- und Witterungslage. Der Bericht ist auch auf einer neu gestalteten Internetseite abrufbar oder per Email abonnierbar.

Im bayerischen Alpenraum fiel in den vergangenenTagen verbreitet ein halber bis ein Meter Neuschnee, der in mittleren Lagen oft auf einem warmen Boden liegt. "Gleitschneelawinen auf glatten Grashängen sind die Folge", hieß es. In den Hochlagen könnten im Triebschnee Lawinen mittlerer Größe ausgelöst werden.

Mehr Schnee angekündigt

Nach verbreitet Schnee oder Schneeregen am Dienstag soll es laut Deutschem Wetterdienst am Mittwoch nur noch im Norden des Freistaats gebietsweise etwas schneien. Für Südbayern wurde freundliches Wetter erwartet. Allerdings bleibt es kalt. Am Donnerstag und Freitag dann wird es der Prognose zufolge in Bayern vielerorts wieder schneien.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.