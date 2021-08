Lebensgroße Puppe mit Klöckner-Foto an Laterne gehängt

In Niederbayern haben Unbekannte eine lebensgroße Puppe mit einem Bild von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner darauf an eine Laterne gehängt.

30.08.2021 | Stand: 15:58 Uhr

Unbekannte haben vor einem Supermarkt in Niederbayern eine Puppe an einen Laternenmasten gehängt, auf der ein Bild der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU) angebracht war. Die Polizei schließt nach Angaben vom Montag einen politischen Hintergrund nicht aus.

Ein Mitarbeiter des Ladens in Geiselhöring (Landkreis Straubing-Bogen) hatte die lebensgroße Puppe am Samstagmorgen vor Geschäftsbeginn entdeckt. Sie war in mehreren Metern Höhe an dem Laternenmast befestigt worden. Die Kripo ermittelt und erhofft sich Zeugenhinweise.