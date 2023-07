Lebenslange Haft für Ece-Mörder: Das sagen Menschen am Tatort zum Urteil

Die Messerattacke von Illerkirchberg hat nicht nur den Tatort, sondern den gesamten Ort verändert. Wir haben nach dem Urteil mit Menschen dort gesprochen.

05.07.2023 | Stand: 07:08 Uhr

Fast genau sieben Monate nach der tödlichen Messerattacke von Illerkirchberg ist an diesem Dienstag am Landgericht Ulm das Urteil gefallen. Lebenslang muss der 27-jährige Eritreer hinter Gittern. Am Tatort hat sich seither viel getan. Dieser Dienstag ist ein schöner Sommertag. Die Sonne scheint. Wo einst der Asylbewerber hauste, wächst jetzt eine grüne Wiese. Rasensprenger sind aufgestellt, ein Baum gepflanzt. Der geäußerte Wunsch der Eltern der getöteten 14-Jährigen scheint Gestalt anzunehmen. Menschen radeln vorbei. Ihr Blick bleibt dabei an den liebevoll bemalten Plakaten an den Bauzäunen hängen. "Ece" und "Love" heißt es darauf.

