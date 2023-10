Legoland will noch mehr Unterkünfte für Mitarbeiter bauen

Merlin investiert in den Standort Günzburg. Neben dem Peppa-Pig-Park und zwei schon genehmigten Unterkünften sollen noch sechs weitere entstehen.

27.10.2023 | Stand: 14:50 Uhr

Sechs Wochen ist es her, da hat der Bauausschuss in Günzburg entschieden, dass Legoland neue Mitarbeiterunterkünfte bauen darf. Konkret ging es um zwei Unterkünfte mit insgesamt 63 Zimmern. Doch damit nicht genug, in unmittelbarer Nähe sollen künftig noch mehr Mitarbeiter wohnen können. Damit die sechs neuen Gebäude gebaut werden dürfen, muss zuerst der Bebauungsplan geändert werden.

