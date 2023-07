Landwirt in Niederbayern stirbt bei Reparatur eines Mähdreschers

Ein Landwirt ist im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen bei einem Betriebsunfall gestorben.

20.07.2023 | Stand: 16:26 Uhr

Laut einer Mitteilung der Polizei vom Donnerstag hatte der 51-Jährige am Mittwoch in Leiblfing versucht, seinen Mähdrescher zu reparieren. Dabei habe sich das Entladerohr des Fahrzeugs eingeklappt und den Landwirt zwischen der Maschine und dem Rohr eingeklemmt. Der Landwirt erlag seinen Verletzungen demnach noch am Unfallort.

Betriebsunfall in Niederbayern: Landwirt stirbt

Wieso das Rohr sich bewegt habe, könne man derzeit nicht genau sagen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Kripo Straubing hat mit der Staatsanwaltschaft Regensburg die Ermittlungen aufgenommen.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.