Am Augsburger Hauptbahnhof wurde eine Leiche gefunden. Zwei Bahnsteige wurden gesperrt.

31.08.2022 | Stand: 18:44 Uhr

Polizeieinsatz am Augsburger Hauptbahnhof am Spätnachmittag: Auf dem hinteren Bahnsteig der Gleise 6 und 7 wurde eine männliche Leiche gefunden. Anfangs waren die Umstände unklar, die KripoAugsburg wurde - wie in solchen Fällen üblich - eingeschaltet.

Wie die Polizei inzwischen berichtet, handelt es sich wohl um einen natürlichen Tod. Vorübergehend kam es zu Behinderungen im Zugverkehr.

