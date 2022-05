Betrunkener Mann bedroht Jugendliche im Landkreis Günzburg mit einem Messer

In Leipheim hat sich ein betrunkener Mann offenbar durch Besucher einer Jugendhütte gestört gefühlt. Er pöbelte sie an und bedrohte sie mit einem Messer.

21.05.2022 | Stand: 13:15 Uhr

In Leipheim (Landkreis Günzburg) hat sich ein Mann offenbar durch Besucher einer Jugendhütte im Ortsteil Riedheim gestört gefühlt. Laut Polizeiangaben ist der betrunkene Mann mit zwei Messern bewaffnet zu der Hütte gegangen und hat die Jugendlichen angepöbelt. Er bedrohte sie offenbar mit den Messern und hielt einem der Jugendlichen sogar ein Messer an den Hals.

Leipheim: Betrunkener Mann bedroht Jugendliche mit Messer

Den Jugendlichen gelang es, dem Mann die Messer abzunehmen. Im weiteren Verlauf des Streits stieß der Mann einen der Jugendlichen zu Boden, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Außerdem packte er einen Jugendlichen am Kragen, wodurch dieser Schmerzen erlitt. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich der Mann bereits von der Hütte in Leipheim entfernt.

Die Beamten trafen ihn auf dem Heimweg an. Weil er so stark betrunken war, konnte laut Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren Streitereien mit den Besuchern der Hütte kommt. Der Mann wurde deshalb in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Bedrohung und Körperverletzung.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.

Lesen Sie auch