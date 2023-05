Razzia bei der "Letzten Generation" - Ermittler stellen Vermögen sicher

In ganz Deutschland haben heute Morgen Durchsuchungen bei Aktivisten der so genannten "Letzten Generation" stattgefunden. Die Beamten beschlagnahmten Konten.

24.05.2023 | Stand: 09:32 Uhr

Beamte der Generalstaatsanwaltschaft München, des Bayerischen Landeskriminalamtes (BLKA) und weiterer Bundesländer haben heute am frühen Morgen 15 Objekte im gesamten Bundesgebiet durchsucht, die im Zusammenhang mit Aktivisten der so genannten "Letzten Generation" stehen.

Gleichzeitig wurden Konten beschlagnahmt und ein "Vermögensarrest zur Sicherung von Vermögenswerten vollstreckt", teilt das LKA Bayern mit. Zudem wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft die Homepage der Gruppe abgeschaltet, wie ein Polizeisprecher sagte. Laut Polizei waren etwa 170 Beamte im Einsatz.

Die Durchsuchungen verliefen ersten Informationen nach friedlich.

Aufgrund zahlreicher Strafanzeigen aus der Bevölkerung, die seit Mitte des Jahres 2022 eingingen, hatte die Generalstaatsanwaltschaft München ein Ermittlungsverfahren gegen insgesamt sieben Beschuldigte im Alter von 22 bis 38 Jahren eingeleitet. Der Tatvorwurf lautet Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung.

Duchsuchungen: Das legen die Ermittler des LKA der "Letzten Generation" zur Last

Den Beschuldigten wird zur Last gelegt, eine Spendenkampagne zur Finanzierung weiterer Straftaten für die "Letzte Generation" organisiert, diese über deren Homepage beworben und dadurch einen Betrag von mindestens 1,4 Millionen Euro an Spendengeldern eingesammelt zu haben. Dieses Geld wurde nach den bisherigen Erkenntnissen überwiegend auch für die Begehung weiterer "Straftaten" der Vereinigung eingesetzt, heißt es in der Mitteilung.

Zwei Beschuldigte stehen haben die Ermittler außerdem im Verdacht, im April 2022 versucht zu haben, die Öl-Pipeline Triest-Ingolstadt (sogenannte kritische Infrastruktur in Bayern) zu sabotieren.

Ziel der Durchsuchungen heute Früh sei das Auffinden von Beweismitteln zur Mitgliederstruktur der "Letzten Generation", die weitere Aufklärung ihrer Finanzierung sowie die Beschlagnahme von Vermögenswerten, so das LKA. Festnahmen erfolgten bisher nicht, heißt es abschließend.

Die Razzia gegen die "Letzte Generation" heute fand in sieben Bundesländern an diesen Orten statt: