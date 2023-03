Mitarbeiterin in Blumenladen getötet - Täter weiter flüchtig

Die Spurensicherung arbeitet am Tatort in Lichtenfels, nachdem eine Mitarbeiterin in einem Blumenladen getötet worden ist. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag berichteten, hatten Spaziergänger am Freitagabend die Leiche der 50-Jährigen entdeckt. Der oder die Täter sind flüchtig und bislang nicht bekannt.