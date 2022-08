Liebe Hundehalter, bitte denkt an unsere Allgäuer Kühe

03.08.2022 | Stand: 12:14 Uhr

Der Hof der Bioland-Bauern Walter und Andrea Bertele (40 Kühe, 12 Hennen, 9 Enten, 2 Pfaue) liegt wunderschön oberhalb des Öschlesees in Sulzberg. Die exponierte Lage birgt allerdings auch Zündstoff. Viele Hundehalter drehen mit ihren Vierbeiern hier ihre Runde. An sich kein Problem. Wenn sich nur alle an die Spielregeln halten würden. Doch die Praxis sieht (leider) anders aus.

Das Bauern-Ehepaar Andrea und Walter Bertele. Bild: Schuhwerk

"Wir beobachten immer wieder Hunde, die frei herumspringen und ihr Geschäft in unseren Feldern verrichten. Das geht gar nicht", ärgern sich die Berteles. Sauer sind sie auch auf jene Hundehalter, die den Hundekot zwar in Tüten packen - diese dann aber in einem ihrer Felder liegenlassen.

Was diese Hundebesitzer offenbar nicht bedenken: Die "Gärbomben" reißen beim Heuwenden mit einem Kreisler auf - und der Inhalt verteilt sich über die spätere Kuh-Nahrung.

Mit anderen Worten: Die idyllischen Felder oberhalb des blauen Sees verwandeln sich eine "Kot d'Azur"!

Das kann verherende Folgen haben. Denn: Hunde können mit dem Parasiten "Neospora caninum" befallen sein. Wird infizierter Hundekot von Milchkühen aufgenomen, kann dies zu Fehl- und Totgeburten führen!

Lesen Sie auch

Hitze und die Folgen Gesundheit, Umwelt, Tiere: So wirkt sich die Hitzewelle auf das Allgäu aus

Mit Warntafeln weisen die Berteles - wie auch viele andere Bauern - Hundehalter auf mögliche Gefahren hin. Doch längst nicht alle ziehen daraus Konsequenzen. Im Gegenteil. Freilaufende Hunde attackierten im Garten der Berteles auch schon Hühner und Enten.

"Wenn unsere Tiere wortwörtlich vor die Hunde gehen, macht uns das traurig und wütend. Es muss doch möglich sein, dass sich Herrchen und Frauchen auch um uns Landwirte Gedanken machen. Wir müssen sehr hohe gesetzliche Auflagen erfüllen, um beste Qualität zu liefern. Jeder Hundehaufen stellt uns vor einen Haufen zusätzlicher Probleme", appellieren die Berteles.

P.S.: Im Bayerischen Naturschutzgesetz (Artikel 30) ist für Mensch und Hund klar geregelt: "Landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzte Flächen dürfen während der Nutzzeit nur auf vorhandenen Wegen betreten werden. Als Nutzzeit gilt die Zeit zwischen Saat oder Bestellung und Ernte, bei Grünland die Zeit des Aufwuchses."