Vollsperrung der A7 bei Neu-Ulm nach Lkw-Brand

Auf der A7 auf Höhe Reutti bei Neu-Ulm hat am Montag ein Lkw gebrannt. Die Folge: eine Vollsperrung der Autobahn bis zum Nachmittag.

16.01.2023 | Stand: 15:53 Uhr

Wegen eines Lkw-Brands musste die A7 auf Höhe Reutti bei Neu-Ulm am Montag bis nachmittags vollgesperrt werden. Der 44-jährige Fahrer des Lkw konnte sich selbst aus dem brennenden Fahrzeug retten und erlitt leichte Verletzungen, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Lkw-Brand auf der A7 bei Neu-Ulm: Vollsperrung bis zum Nachmittag

Nach derzeitigem Ermittlungstand war der Lkw-Fahrer am frühen Morgen in Richtung Süden unterwegs, als er aufgrund eines Fahrfehlers auf Höhe Reutti von der Fahrbahn abkam. Der Lkw fuhr in den Grünstreife und kippte an der schrägen Böschung um. Das Fahrzeug begann dann zu brennen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus der Fahrerkabine befreien.

Um den Lkw zu löschen und zu bergen, wurde die Autobahn bis zum Nachmittag voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Nersingen von der A7 abgeleitet.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.