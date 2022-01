Stau nach brennendem Lkw auf der A3 bei Passau

Wegen eines brennenden Sattelaufliegers ist die A3 bei Passau am Freitagmorgen komplett gesperrt worden.

14.01.2022 | Stand: 10:16 Uhr

Ein Reifen des Lkw habe zuerst gebrannt, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei bemerkte das Feuer. Der Fahrer des Lkw konnte die Zugmaschine noch rechtzeitig abkoppeln, bevor der Auflieger in Vollbrand stand. Der ungarische Lastwagen war mit Elektroteilen beladen.

Brennender Lkw auf der A3 bei Passau

Zwischen der Anschlussstelle Passau-Süd und Pocking hielt der Fahrer am Freitagmorgen auf dem Standstreifen. Der Lastwagen war in Richtung Österreich unterwegs gewesen. Die A3 wurde zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr staute sich.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die Abschlepparbeiten dauern vermutlich bis zum Freitagvormittag an. Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

