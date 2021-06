Söder berät über Lockerungen - kommen jetzt die Radikal-Öffnungen in Bayern?

Freitag, 21. Mai: Die 7-Tage-Inzidenz im Oberallgäu und im Ostallgäu liegt an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100. Auch in Kaufbeuren bleibt die Inzidenz an fünf Tagen unter 100, steigt am sechsten Tag jedoch wieder. Dennoch treten dort sowie im Ostallgäu und Oberallgäu lockerere Corona-Regeln in Kraft.