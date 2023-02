Lok fängt auf der Fahrt Feuer - elf Menschen mit Rauchvergiftung

Auf freier Strecke ist in Oberbayern ein Zug in Brand geraten. Elf Menschen erleiden eine Rauchvergiftung. Wie die Situation gelöst wurde.

01.02.2023 | Stand: 17:54 Uhr

Auf freier Strecke ist an der Bahnlinie München–Mühldorf eine Lok in Brand geraten. Elf Menschen, darunter der Lokführer, erlitten nach Angaben der Bundespolizei bei dem Vorfall am Mittwochnachmittag Rauchvergiftungen. Vier seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, hätten aber keine schwerwiegenden Verletzungen, sagte Wolfgang Hauner von der Bundespolizei. Der "Münchner Merkur" hatte zuerst darüber berichtet.

Auf der Fahrt zwischen Walpertskirchen und Markt Schwaben wurde den Angaben zufolge gegen 14.00 Uhr Rauch an der Lok festgestellt. Der Zug mit rund 150 Fahrgästen an Bord hielt daraufhin auf freier Strecke.

Kleine Flamme, viel Rauch - Zug fängt in München während der Fahrt Feuer

Es habe sich um eine kleine Flamme gehandelt, die der Lokführer mit dem Feuerlöscher löschen konnte, sagte Hauner. Dabei habe sich allerdings noch mehr Rauch entwickelt. Die Feuerwehr war im Einsatz. Als Ursache werde ein technischer Defekt vermutet, möglicherweise am Turbolader. Der Zug wurde schließlich nach Markt Schwaben geschleppt, wo die Passagiere aussteigen konnten.

Ähnlicher Vorfall kürzlich nahe Freilassing

Einen ähnlichen Vorfall gab es kürzlich in Freilassing. Dort geriet eine Lok in Brand. Kurz bevor die Feuerwehr Löschen konnte, kam der Zug ins Rollen und rauschte auf den Bahnhof Freilassing zu. Die Einsatzkräfte dokumentierten den spektakulären Einsatz mit vielen Bildern.

