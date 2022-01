Männer schlägern sich mit Busfahrer in Dasing

Auf einem Parkplatz in Dasing (Aichach Friedberg) haben sich zwei Männer eine Schlägerei mit einem Busfahrer geliefert. Einer der Männer wurde am Kopf verletzt.

03.01.2022 | Stand: 09:17 Uhr

Zwei Männer haben sich bei Augsburg eine Schlägerei mit einem Busfahrer geliefert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, standen zwei Bekannte am Sonntag mit ihren Autos auf einem Parkplatz in Dasing (Kreis Aichach-Friedberg).

Schlägerei mit Busfahrer: Männer fühlten sich provoziert

Ein Busfahrer wollte dort ebenfalls Halt machen und fuhr nahe an den Autos heran, um zu parken. Beim Abstellen des Motors machte der Bus einen Ruck nach vorne. Die beiden Autofahrer verstanden dies den Angaben zufolge als Provokation und gingen daraufhin auf den Busfahrer los.

Daraus entwickelte sich eine Schlägerei zwischen den dreien, bei der ein 62 Jahre alter Autofahrer am Kopf verletzt wurde. Die anderen beiden Männer blieben unverletzt. Alle drei müssen nun mit Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

