Münchberg: A9 nach schwerem Unfall in Richtung Norden gesperrt

Schwerer Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der A9: Die Autobahn ist in Richtung Norden komplett gesperrt. Die Bergungsarbeiten laufen.

02.01.2022 | Stand: 16:38 Uhr

Zu dem Unfall kam es als eine 53-jährige Opelfahrerin am Sonntagnachmittag mit ihrem Ehemann auf der A9 in Richtung Norden unterwegs war. Gegen 14.30 Uhr wollte die Frau an der Anschlussstelle Münchberg-Nord einen Milchlaster überholen. Aus bislang unbekannter Ursache touchierte sie dabei mit ihrem Opel den Lkw. Der Kleinwagen überschlug sich und landete am linken Fahrstreifen auf dem Dach.

A9 bei Münchberg: Beifahrer ist nach Unfall in Lebensgefahr

Durch den Unfall erlitten die Autofahrerin und ihr Beifahrer schwerste Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den ebenfalls 53-jährigen Mann in ein Krankenhaus. Er schwebt in Lebensgefahr. Der Fahrer des Lkws blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Unfallstelle war am Sonntagnachmittag noch voll gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr an der Anschlussstelle Münchberg-Nord ab. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk unterstützen die Beamten bei den Absperrmaßnahmen und Aufräumarbeiten.

Derzeit sieht es danach aus als ob die Sperrung noch etwa zwei Stunden andauern wird (Stand 16.20 Uhr).

