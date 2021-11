Über 80-jährige Ladendiebin sorgt für Randale in Unterföhring

Eine hochbetagte Diebin hat am Montag der Polizei in Unterföhring bei München das Leben schwer gemacht. Gegen die über 80-Jährige laufen nun mehrere Anzeigen.

09.11.2021 | Stand: 15:21 Uhr

Am Montag hat die Polizei eine über 80-Jährige wegen Diebstahl und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gestellt. Laut den Beamten ereignete sich der Vorfall in Unterföhring bei München. Dort versuchte die Seniorin aus einem Modegeschäft Kleidung zu stehlen. Eine Verkäuferin beobachtete jedoch nach Polizeiangaben, wie die Frau eine Jeanshose in ihre Tasche steckte und das Geschäft ohne zu zahlen verließ.

Die Angestellte verständigte die anderen Anwesenden, um die Ladendiebin zu verfolgen und vor dem Geschäft zur Rede zu stellen. Die über 80-Jährige reagierte daraufhin laut Polizei uneinsichtig und aggressiv. Sie versuchte, mit ihrem Audi wegzufahren.

Diebische Seniorin versucht mit Audi zu fliehen - fährt fast mehrere Zeugen um

Das wollte den Beamten zufolge eine der Verkäuferinnen verhindern, indem sie sich vor die Fahrertür stellte. Die über 80-Jährige schubste sie im weiteren Verlauf vom Fahrzeug weg, stieg ein und fuhr davon. Beim Wegfahren mussten einige Zeugen wegspringen, um nicht getroffen zu werden, informiert die Polizei. (Lesen Sie auch: Drohung gegen das Gymnasium Marktoberdorf: Polizei geht "bereits einigen Hinweisen nach")

Die inzwischen alarmierte Polizei konnte die über 80-Jährige in der Nähe des Tatortes stellen und kontrollieren. Neben der gestohlenen Jeanshose befand sich weiteres Diebesgut in der Tasche. Der Beuteschaden liegt bei rund 200 Euro. Die Frau wurde wegen eines räuberischen Diebstahls und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angezeigt. (Lesen Sie auch: Fußgängerin bei Unfall in Memmingen verletzt)

