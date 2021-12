Drei Autos in Tiefgarage brennen: Eine Million Euro Schaden

Bei einem Brand in einer Münchner Tiefgarage ist ein Sachschaden von rund einer Million Euro entstanden.

11.12.2021 | Stand: 13:56 Uhr

Schwarzer Rauch sei aus der Garage gedrungen, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Drei Fahrzeuge hatten in der Nacht zum Samstag gebrannt.

Feuer in München in einer Stunde gelöscht

Nach rund einer Stunde sei das Feuer zwar gelöscht gewesen, die Entrauchung der Tiefgarage dauerte in der Nacht zum Samstag aber noch mehrere Stunden an. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten rund 40 Bewohner der darüberliegenden Gebäude ihre Wohnungen verlassen und in Feuerwehrautos ausharren. Währenddessen kontrollierten die Einsatzkräfte die Gebäude. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Brandursache war am Samstagmorgen laut Polizei noch unbekannt.