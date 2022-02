München: Ladendetektiv soll Sex von Minderjähriger verlangt haben

In einem Bekleidungsgeschäft in München hat der Detektiv laut Polizei eine 17-Jährige beschuldigt, etwas gestohlen zu haben und sie aufgefordert, sich auszuziehen.

23.02.2022 | Stand: 14:54 Uhr

Ein Ladendetektiv soll nach Polizeiangaben in einem Bekleidungsgeschäft in der Münchener Fußgängerzone Sex von einer 17-Jährigen verlangt haben. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Mittwoch mitteilte, beschuldigte der 36-Jährige die Jugendliche, etwas gestohlen zu haben.

Als der Detektiv "sexuelle Handlungen" verlangte, verließ das Mädchen den Laden

Unter der Drohung, andernfalls die Polizei zu rufen, habe er sie aufgefordert, sich auszuziehen. Das tat das Mädchen nach Angaben der Polizei auch. Erst als der Detektiv "sexuelle Handlungen" von ihr verlangt habe, habe sie sich geweigert, den Laden verlassen und Polizeibeamte in der Innenstadt über den Vorfall informiert, hieß es in einer Mitteilung des Präsidiums.

Weitere Meldungen aus Bayern finden Sie hier.