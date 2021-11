Mann stellt sich in München absichtlich aufs Gleis und zwingt S-Bahn zur Notbremsung

Drei Unbekannte haben am Donnerstag einen Bahnübergang in München überquert. Plötzlich blieb einer der Männer stehen, um eine sich nähernde S-Bahn zu stoppen.

26.11.2021 | Stand: 09:09 Uhr

Ein unbekannter Mann hat auf einem Bahnübergang in München eine S-Bahn am Donnerstagnachmittag zum Stoppen gebracht. Zusammen mit zwei weiteren Männern überquerte der Unbekannte den Übergang bei heruntergelassener Schranke, teilte die Polizei am Freitag mit.

Einer der Männer blieb daraufhin auf dem Gleis stehen, um eine sich nähernde S-Bahn zu stoppen.

Mann auf Bahngleis in München zwingt Fahrer zum Komplettstillstand

Der 22-jährige Lokführer leitete eine Notbremsung ein. Um die Bahn komplett zum Stillstand zu bringen, blieb der Mann weiter im Gleisbereich stehen.

Die Bundespolizei konnte die Täter zunächst nicht fassen und ermittelt wegen gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr. Es kam am Donnerstag zu leichten Verzögerungen im Fahrplan der Bahn. Laut Polizei wurde niemand verletzt. (Lesen Sie auch: Internet, Bahn-Fahrplan und Feuerwerk: Wichtige Änderungen und Termine im Dezember 2021)

