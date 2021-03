Sprung aus Schulfenster - Vater tötet Tochter und sich selbst

Familiendrama in München: Ein Vater stürzte mit seiner Tochter aus dem Fenster einer Schule. "Wir haben ein Tötungsdelikt", so die Polizei.

13.03.2021 | Stand: 14:47 Uhr

Nach dem Sturz eines Vaters und seiner kleinen Tochter aus dem Fenster einer Schule in München geht die Polizei davon aus, dass der Mann das Mädchen und sich selbst getötet hat.

Vater tötet Tochter und sich selbst in München: Sturz aus 18 Meter Höhe

"Wir haben ein Tötungsdelikt, wir haben eine geklärte Täterschaft", sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der Mann habe einen Abschiedsbrief hinterlassen. Anwohner hatten am Freitag gesehen, wie er und das Kind aus dem Fenster in einer Höhe von rund 18 Metern fielen und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert. Der Mann habe Zugang zu der Schule gehabt, teilte die Polizei mit. Ob und wie der Unterricht an der Schule am Montag weitergehen soll, war zunächst unklar. "Wir stehen in Kontakt mit der Schulleitung" sagte der Polizeisprecher. Wie alt das Mädchen war, sagte die Polizei nicht. Es handle sich um ein Kleinkind.

Lesen Sie auch: Auf dem Weg nach Hause werden zwei Männer mitten in Kaufbeuren attackiert. Die Polizei fängt den mutmaßlichen Täter ab - Unklarheiten gibt es trotzdem.