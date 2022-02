Münster: Nandu behindert Bahnverkehr

Ein Nandu hat am Mittwoch nahe Münster für Bahnverzögerungen gesorgt. Der Laufvogel war zuvor aus seinem Gehege geflohen.

23.02.2022 | Stand: 14:23 Uhr

Ein aus seinem Gehege ausgerissener Nandu hat am Mittwochmorgen in Südhessen für Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt. Da der Laufvogel bei Münster in der Nähe von Gleisen unterwegs gewesen sei, hätten zwei Züge langsamer fahren müssen, berichtete die Bundespolizei in Koblenz.

Laufvogel in Münster alarmiert Polizei

Die Züge hätten sich daher insgesamt etwa um 20 Minuten verspätet. Polizisten fingen gemeinsam mit dem Eigentümer des Tieres den Nandu ein und brachten ihn zurück zu seinen Artgenossen.

Wie er aus seinem Gehege am Ortsrand von Münster bei Darmstadt hatte ausbrechen können, war zunächst unklar.