Mädchen in Ulm getötet: Ermittler geben neue Erkenntnisse bekannt

Am Schulzentrum Ulm-Wiblingen wurde ein siebenjähriges Mädchen mit einem Messer getötet, mutmaßlich vom Stiefvater. Jetzt gibt es neue Infos zum Fall.

13.04.2023 | Stand: 07:27 Uhr

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mädchens in Ulm-Wiblingen haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch neue Erkenntnisse aus ihren bisherigen Ermittlungen bekannt gegeben. In einer gemeinsamen Pressemitteilung werden nähere Angaben zur Todesursache sowie zum mutmaßlichen Täter, dem 40 Jahre alten Stiefvater des Kindes, gemacht. Ihm wird Mord vorgeworfen. Bestimmte Fragen aber bleiben im Fall weiter offen.

Eine am Dienstag durchgeführte Obduktion der Leiche habe demnach ergeben, dass das Mädchen aufgrund einer Messerverletzung verblutet war. Die Ermittlungsbehörden gehen zudem davon aus, dass es sich beim Auffindeort des toten Kindes in der Nähe des Schulzentrums in Ulm-Wiblingen auch um den Tatort gehandelt haben dürfte. Das Kind starb noch vor Ort. Nach dem bisherigen Kenntnisstand soll der Beschuldigte mit dem Kind wohl allein unterwegs gewesen sein, bevor es zur Tat kam.

Mädchen in Ulm-Wiblingen getötet: Warum der Stiefvater in die Psychiatrie kam

Konkrete Angaben zur Sache habe der Tatverdächtige bislang nicht gemacht. Aufgrund seiner ansonsten wirren Angaben und seines Auftretens beim Haftrichter sah sich die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben dazu veranlasst, den an sich geplanten Haftbefehlsantrag abzuändern und die vorläufige Unterbringung des 40-Jährigen zu beantragen. Der Haftrichter des Amtsgerichts Ulm habe, wie bereits berichtet, diesem Antrag stattgegeben und ordnete an, dass der Mann in ein geschlossenes psychiatrisches Krankenhaus zu verbringen war.

Die Staatsanwaltschaft habe daraufhin dennoch umgehend ein psychiatrisches Gutachten bei einem Sachverständigen in Auftrag gegeben, um zu klären, ob der Mann zur Tatzeit schuldfähig war und ob von ihm eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht. Der 40-Jährige schien bei seiner Festnahme nicht unter dem Einfluss von zuvor genossenen Alkohols oder sonstiger berauschender Mittel gestanden zu haben, heißt es weiter. Eine Blutprobe soll dennoch auf entsprechende Rückstände hin untersucht werden. Unmittelbare Zeugen der Tat sind nicht bekannt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie dem Motiv dauern unverändert an. Dabei soll auch "das Vorleben" unter die Lupe genommen werden. Unklar bleibt weiter, ob Probleme innerhalb der Familie bekannt waren. Oder ob beispielsweise der 40-Jährige zuvor schon einmal strafrechtlich oder psychisch auffällig geworden war. Die Staatsanwaltschaft könne dazu derzeit keine Angaben machen, wie ein Behördensprecher erklärt. Erst einmal müsse über das Gutachten geklärt werden, inwiefern der Beschuldigte schuldfähig sei. Das wird voraussichtlich nicht binnen weniger Tage abgeschlossen sein. Stelle sich heraus, dass er schuldunfähig ist, "darf ich nichts zu Vorstrafen mitteilen".

Der 40-Jährige soll sich am frühen Abend des Ostermontags gegen 17.20 Uhr über Notruf bei der Polizei gemeldet und angegeben haben, das Mädchen im Bereich des Schulzentrums in der Buchauer Straße getötet zu haben. Die Beamten fuhr nach eigenen Angaben sofort zum genannten Ort. Gegen 17.30 Uhr seien sie dort auf den Mann getroffen, hätten ihn daraufhin vorläufig festgenommen und zu einer Dienststelle gebracht. Dem Mädchen hätten Rettungskräfte nicht mehr helfen können. Wie lange es dort schon lag, ist unklar.

Am Tatort wurden am Dienstag erste Blumen und Kerzen niedergelegt. Drei jugendliche Mädchen, die angaben, das getötete Kind gekannt zu haben, sagten im Gespräch mit unserer Redaktion: "Sie war ein süßes Mädchen."(AZ/krom)