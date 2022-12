Bei Bellenberg ist ein Mann bei Holzfäll-Arbeiten von einem Baum erschlagen worden.

27.12.2022

Beim Holzfällen ist ein Mann in Schwaben von einem Baum erschlagen worden und gestorben. Der 43-Jährige sei bei dem Unfall am Dienstag am Illerwanderwag bei Bellenberg (Landkreis Neu-Ulm) vom Baumstamm am Kopf getroffen worden, als dieser vom Stumpf rutschte.

Angehörige des Mannes hätten versucht, ihn zu reanimieren. Der 43-Jährige sei aber noch am Ort des Unfalls seinen schweren Verletzungen erlegen.

