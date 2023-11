Betrunkener Radler fährt auf Autobahn - und auch noch ohne Licht

Ein 50-Jähriger fährt in der Nacht betrunken mit dem Rad auf der A8 bei Günzburg - ohne Licht. Der Mann hat ziemlich großes Glück.

21.11.2023 | Stand: 13:44 Uhr

Betrunken auf einem Fahrrad ohne Licht ist ein Mann auf der Autobahn unterwegs gewesen. Mehrere Verkehrsteilnehmer konnten dem Radler auf der A8 noch ausweichen und einen Unfall verhindern, so die Polizei. Der 50-Jährige soll in der Nacht zum Dienstag bei Günzburg aufgefahren sein, er war zwischenzeitlich sogar auf der mittleren Spur unterwegs. Kurz nachdem dann die Mitteilung bei der Polizei einging, fanden die Beamten den Mann samt Fahrrad am Seitenstreifen.

Radfahrer mit 1,6 Promille Alkohol auf Autobahn unterwegs

Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 1,6 Promille. Außerdem fanden die Polizisten bei dem Mann ein Messer, dass er nach dem Waffengesetz nicht in der Öffentlichkeit führen darf. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

