Mann hinterlässt unangenehmen "Gruß" vor der Polizeistation

Vor der Polizeistation des Münchner Flughafen hat ein Mann sein "großes Geschäft" verrichtet.

16.04.2021 | Stand: 13:32 Uhr

Vor dem Eingang der Bundespolizei im Terminal 1 des Münchner Flughafens hat ein Mann am Mittwoch sein"großes Geschäft" verrichtet, nachdem die Beamten ihn der Tür verwiesen hatten. Laut Polizeibericht klingelte der Mann bei der Wache und konnte den Polizisten auch nach einem längeren Gespräch nicht klar machen, was er von ihnen wollte. Daher musste er nach einiger Zeit gehen. Kurz danach fanden die Polizisten die Hinterlassenschaft vor der Tür. Als die Polizisten den Mann zur Rede stellen, gab dieser an, es sei ihm "so rausgerutscht". Die Folge ist eine Anzeige wegen Belästigung der Allgemeinheit und ein Hausverbot für den Münchner Flughafen.

Lesen Sie auch: Kempten: Polizei überführt Betrügerpärchen