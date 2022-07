Mann in Burghausen erschossen - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

In Burghausen in Oberbayern wurde ein Mann vor einer Spielhalle erschossen. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen.

15.07.2022 | Stand: 07:18 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung vor einer Spielhalle im oberbayerischen Burghausen ist ein Mann erschossen worden. Der 32-Jährige wurde am Donnerstagabend in einem Gewerbegebiet der Stadt an der österreichischen Grenze getötet, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Um kurz nach 20:30 Uhr erreichte die Polizeieinsatzzentrale ein Notruf aus dem Gewerbegebiet Burghausen-Lindach, nachdem der Mann dort niedergeschossen worden war. Nahestehende Passanten konnten sich in Sicherheit bringen, während der mutmaßliche Schütze mit einem BMW in unbekannte Richtung flüchtete.

Trotz aller notärztlicher Bemühungen kam für das 32-jährige Opfer jede Hilfe zu spät. Der Mann starb noch vor Ort.

Burghausen: Mann vor Spielhalle in Oberbayern erschossen

Die Polizei suchte nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot nach dem Schützen. Mehrere Kontrollstellen und Straßensperren wurden errichtet. Auch 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren den Angaben zufolge vor Ort, etwa um den Tatort auszuleuchten.

Lesen Sie auch

Texas Polizeichef tritt nach Schulmassaker als Stadtrat zurück

Gegen 1.30 Uhr konnte der Tatverdächtige dann im benachbarten Oberösterreich von Einsatzkräften der österreichischen Polizei festgenommen werden. Der Mann befindet sich im Gewahrsam der österreichischen Behörden. Zum Motiv und weiteren Hintergründen der Tat könne aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit noch nicht gesagt werden, hieß es.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.