Mann nach rassistischer Attacke auf Stadtrat zu Haftstrafe verurteilt

Ein halbes Jahr nach einer rassistischen Attacke auf den Bayreuther SPD-Stadtrat Halil Tasdelen ist der Angreifer zu einer Haftstrafe verurteilt worden.

07.12.2022 | Stand: 13:06 Uhr

Das Amtsgericht Bayreuth verurteilte den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung zu einem Jahr und drei Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung, wie ein Sprecher des Gerichts am Mittwoch mitteilte. Zudem verpflichtete sich der Angeklagte, 4000 Euro Schmerzensgeld an den Stadtrat sowie 500 Euro an einen gemeinnützigen Verein zu zahlen. Das Urteil fiel am Montag, es ist noch nicht rechtskräftig.

Der SPD-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, er könne mit dem Vorfall nun abschließen. Er habe die Entschuldigung des Mannes angenommen und ihm auch die Hand gegeben.

Nach Angriff auf Stadtrat in Bayreuth: Mann zu Haftstrafe verurteilt

Der mehrfach vorbestrafte Mann soll den Kommunalpolitiker rassistisch beleidigt und ihm einen Kopfstoß verpasst haben und dann geflüchtet sein. Bei der Attacke erlitt der 49-jährige Politiker nach eigenen Angaben einen Nasenbeinbruch. Bis heute bekomme er durch ein Nasenloch deshalb schlecht Luft, sagte Tasdelen.

Eine Woche nach der Tat nahm die Polizei den Mann fest. Er stand bei der Attacke unter Drogeneinfluss. Vor Gericht gestand er die Tat in vollem Umfang, einen rechtsradikalen Hintergrund stritt er aber ab. Zum Alter des Mannes machte das Gericht keine Angaben, Medienberichten zufolge handelt es sich um einen 35-Jährigen.

