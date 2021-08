Beim Zubereiten einer Pizza ist ein Mann in Unterfranken eingeschlafen und hat so einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

23.08.2021 | Stand: 13:08 Uhr

Nachbarn des 31-Jährigen hätten den Rauchmelder aus dessen Wohnung in Bergrheinfeld (Landkreis Schweinfurt) gehört und die Feuerwehr gerufen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann selbst sei am Sonntagmorgen weder durch den Alarm noch durch die Rauchentwicklung aufgewacht, hieß es.

Erst die Einsatzkräfte weckten ihn. Der 31-Jährige müsse nun mit einem Bußgeld rechnen. Verletzt wurde niemand.

