Mann schubst Spaziergängerin vor fahrendes Auto und zückt Messer

In Aschaffenburg hat ein Mann eine 18-Jährige grundlos vor ein fahrendes Auto geschubst. Dann zog er ein Küchenmesser.

22.04.2022 | Stand: 13:45 Uhr

Großalarm für die Polizei in Aschaffenburg: Völlig unvermittelt soll am Donnerstagnachmittag ein 54-Jähriger eine Fußgängerin vor einen fahrenden Pkw geschubst haben. Der offenbar psychisch belastete Mann zog im Anschluss ein Küchenmesser und lief davon.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 54-Jährige gegen 15.20 Uhr in der Würzburger Straße in Aschaffenburg unterwegs. Auf dem Weg in Richtung Innenstadt begegnete er einer 18-jährigen Fußgängerin, die er laut Polizei unvermittelt auf die Straße schubste. Die junge Frau wurde von einem abbiegenden Smart touchiert und dabei leicht verletzt.

Als ein Zeuge auf ihn zulief, zog der 54-Jährige plötzlich ein Küchenmesser aus der Jackentasche und lief damit davon. Die Polizei erreichten daraufhin mehrere Mitteilungen von Zeugen, die den bewaffneten Mann sahen. Letztendlich konnte der Mann im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Die Beamten stellten das Messer sicher und brachten den Mann zur Dienststelle.

Aschaffenburg: Polizei fasst bewaffneten Mann

Der 54-Jährige befand sich am Freitagmittag nach wie vor in Polizeigewahrsam. Er soll aufgrund seiner psychischen Auffälligkeiten in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht werden. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat gegen ihn ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

