Mann verschwindet von Autobahnparkplatz bei Elchingen - Suche erfolgreich

Ein Mann verlässt seine Mitfahrer auf dem Parkplatz bei Elchingen. Die Vermisstenfahndung verlief am Montagabend erfolgreich.

01.03.2021 | Stand: 19:31 Uhr

Update 1. März, 19.20 Uhr: Polizei greift Vermissten in Ulm auf

Nach Hinweisen, dass der Vermisste sich im Bereich Blaustein-Herrlingen aufhalten sollte, nahmen die Beamten der Ulmer Polizei die Fahndung in diesem Bereich auf. Gegen 18:15 Uhr wurde der 30-Jährige dann von Beamten des Polizeireviers Ulm-West in Blaustein aufgegriffen. Er ist körperlich unversehrt. Die Polizei dankte am Montagabend besonders den Mitteiler, der den Hinweis auf den Vermissten gab.

Ursprungsmeldung Montag, 1. März:

Am Samstagnachmittag verließ ein 30-jähriger Mann seine Mitfahrer und das geparkte Auto auf dem Parkplatz Elchingen Süd auf der A8. Laut Polizei lief der Mann von dem Parkplatz zwischen Ulm (Ost) und Oberelchingen in Richtung eines Waldstückes.

Der Vermisste läuft in ein Waldstück bei Elchingen

Seine Angehörigen versuchten ihn noch vor seinem Verschwinden zurückzuhalten, doch der 30-Jährige ging trotzdem davon. Sofort leitete die Polizei eine Fahndung ein, diese blieb bisher ohne Ergebnis. Mit dem Polizeihubschrauber suchten die Beamten großflächig die angrenzenden Flur- und Waldgebiete ab.

Der Mann benötigt dringend Medikamente

Der Mann ist auf Medikamente angewiesen und befindet sich nach Angaben der Polizei möglicherweise in einer hilflosen Lage. Bei seinem Verschwinden trug der Vermisste eine lange schwarze Sporthose mit aufgesetzten Kunstledertaschen, eine dünne schwarze Jacke mit Kapuze und violettem Innenfutter, darunter ein grünes T-Shirt der Marke Tom Tailor. Auffällig sind außerdem seine weißen Turnschuhe und die hellblauen Schnürsenkel. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vermissten unter 08221/919311.

