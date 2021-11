Mann vor S-Bahn gestoßen - Verdächtiger psychisch auffällig

Ein Mann hat einen anderen Mann in München vor eine S-Bahn geschubst. Die Polizei teilte nun mit, dass der Verdächtige an psychischen Beeinträchtigungen leidet.

29.11.2021 | Stand: 14:01 Uhr

Ein Mann, der in München einen anderen Mann vor eine S-Bahn geschubst hat, leidet nach Erkenntnissen der Polizei an psychischen Beeinträchtigungen. Dies gehe aus der ersten Facheinschätzung eines Psychiaters hervor, der den Verdächtigen begutachtet habe, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Der 41-Jährige hatte am Sonntagnachmittag an der Haltestelle Karlsplatz (Stachus) im Zentrum Münchens einen 37-Jährigen vor eine einfahrende S-Bahn gestoßen. Die Bahn überrollte den Mann. Dieser wurde anschließend mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Männer gerieten auf dem Weg zur S-Bahn in Streit

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler hatten sich beide Männer kurz zuvor kennengelernt und waren dann auf dem Weg zur S-Bahn-Station aus unklaren Gründen in Streit geraten. Wie der Polizeisprecher sagte, muss die Staatsanwaltschaft nun entscheiden, ob sie einen Haft- oder Unterbringungsbefehl gegen den 41 Jahre alten Verdächtigen beantragt.

