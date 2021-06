Mann wegen Vergewaltigung an Badeweiher zu Gefängnis verurteilt

Ein Mall soll eine Frau an einem Gewässer vergewaltigt haben - und wurde nun mit DNA-Spuren überführt. Neben einer Haftstrafe droht ihm auch die Abschiebung.

14.06.2021 | Stand: 19:25 Uhr

Das Landgericht München I hat einen Mann wegen Vergewaltigung und Körperverletzung zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten verurteilt. Wie ein Gerichtssprecher am Montag berichtete, hatte sich der Angeklagte an einer Frau vergangenen, als diese vom Baden aus dem Wasser kam. Danach konnte das Opfer wieder in das Gewässer flüchten.

Dem Verurteilten droht Abschiebung aus Deutschland

Der angeklagte Albaner hatte sich zu den Vorwürfen nicht geäußert. Er konnte aber durch DNA-Spuren überführt werden. Laut dem Justizsprecher droht dem Mann nun auch die Abschiebung aus Deutschland. Mit dem Urteil lag die Strafkammer zwischen den Anträgen der Verteidigung, die dreieinhalb Jahre Haft verlangt hatte, und der Staatsanwaltschaft, die sieben Jahre Gefängnis gefordert hatte.

