Mann wird von seinem Traktor überrollt und schwer verletzt

Ein Mann ist auf einem Waldweg in Oberfranken von seinem Traktor überrollt worden. Der 25-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu.

24.09.2023 | Stand: 19:29 Uhr

Ein Mann ist auf einem Waldweg in Oberfranken von seinem Traktor überrollt worden. Er trug dabei schwer Verletzungen davon. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 25-Jährige am Samstag seinen Traktor eigentlich auf einem Waldweg nahe Weismain (Landkreis Lichtenfels) geparkt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als er in den Wald gehen wollte, habe ihn der Traktor erfasst. Der Rettungsdienst brachte den 25-Jährigen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Oberfranken: Warum der Traktor losrollte ist bislang unklar

Der Traktor sei weiter in den Wald gerutscht, habe sich mehrmals überschlagen und sei 50 Meter letztlich weiter liegen geblieben. Warum das Fahrzeug losgerollt war, blieb Polizeiangaben zufolge offen. Der Sachschaden liegt bei rund 15 000 Euro.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.