Maria Lichtmess: Bedeutender Termin im Bauernjahr

Am 2. Februar ist Maria Lichtmess, das Ende der Weihnachtszeit – für die meisten wohl ein normaler Tag. Doch früher war es im Bauernjahr ein wichtiger Termin.

01.02.2023 | Stand: 13:24 Uhr

Von Lichtmess bis Lichtmess dauerte das Bauernjahr damals. Dienstboten, Knechten und Mägden war es nur an diesem Tag möglich, den Hof zu wechseln oder zu bleiben. Wenn sie eine neue Stelle bekamen, so war es Pflicht, mindestens ein Jahr zu bleiben. Wegen der vielen Arbeit war es kaum möglich, während des Jahres eine neue Arbeitskraft einzuarbeiten.

Von dieser Zeit weiß auch Horst Krause noch zu erzählen. Siebeneinhalb Jahre war er als Knecht in Echerschwang angestellt. Am 15. Dezember 1928 im ostpreußischen Königsberg als Bauerssohn geboren, führte ihn ein langer Weg nach Kriegsdienst und Gefangenschaft ins Allgäu nach Hopferau, später nahm er eine Stelle als Knecht beim „Langenwalder“ an, dem Hof der Familie Beck in Echerschwang.

„Ich habe es gut erwischt“, erzählt der 88-Jährige heute, denn man habe ihn wie einen eigenen Sohn aufgenommen und deshalb blieb er seinem Dienstherrn bis zu seiner Hochzeit 1953 treu. Aber es waren noch andere Knechte auf dem Hof: die Lechbrucker Fischer Hart und Magg Josl oder der Schwarz Josef aus Hafegg. Urlaub gab es damals nicht, wie Krause sagt. Außerdem hätte er gar nicht gewusst, wo er hin sollte. Allerdings war der Sonntag frei. Die Familie Beck war sehr christlich und deshalb ruhte nach der Versorgung von Stall und Vieh die Arbeit, um sich dem Kirchgang und sonntäglichen Gepflogenheiten zu widmen.

Irgendwie gehörte er zur Familie

20 Mark gab es im Monat, zusätzlich zu Verpflegung und Unterkunft. Einen kleinen Nebenverdienst konnte sich Krause mit Klauenputzen dazuverdienen. Auch sollten Knechte oder Mägde beim Viehverkauf 5 Mark vom Käufer erhalten – meistens wurde dies so gemacht, manchmal aber nicht, erinnert er sich. Es sei eine harte Zeit gewesen, für den Liebhaber von Arbeit in der freien Natur auch eine Art Passion. Die Arbeit auf dem Hof füllte ihn ganzjährig aus, er gehörte irgendwie zur Familie und habe sich deshalb nie nach einer anderen Arbeitsstelle umsehen müssen. Lichtmess habe er deshalb keine große Bedeutung zugeschrieben.

Nach siebeneinhalb Jahren stand die Hochzeit an. Der Krieg hatte Opfer gefordert, darunter viele Bauernsöhne und deshalb suchten Bauerntöchter fleißige Hofnachfolger. „Ich konnte gar nicht schnell genug alt werden“, erzählt Krause, denn er war ja noch sehr jung und damals noch nicht heiratsfähig. „Die Bäuerinnen müssen schon zu mir kommen“, war sein Vorsatz. Denn er war ja kein einheimisches Gewächs und hatte finanziell so gut wie nichts zu bieten. Dann kam die Christl von der „Leithe“. „Der Vater hat gesagt, ich soll mich doch um einen Bua umschauen“, erinnert sich Krause heute noch an deren Worte bei ihrer Bitte, doch zur Leithe zu kommen – es war also ein vorsichtiger Heiratsantrag. 1953 wurde geheiratet und trotz aller Schwierigkeiten – der Horst war ja der „Flüchtling“ im Ort – hielt die Verbindung mehr als 60 Jahre. 2013, kurz nach der Diamantenen Hochzeit, starb Christl Krause.

Horst Krause wohnt noch im Hof, der heute von den Nachfolgern versorgt wird. Für viele wohl nicht mehr in Erinnerung: Gleich hinter dem Hof befindet sich die gemeindliche Wasserreserve von Lechbruck. Dass sie dort steht, ist Krause zu verdanken. Die wachsenden Bautätigkeiten im Lechbruck der 1950er Jahre forderte eine Lösung. Krause verhandelte damals mit dem Bürgermeister, stellte Grundstücke zur Verfügung und ermöglichte somit eine sichere Wasserversorgung bis heute.

Dieser Artikel erschien erstmal 2017 bei der Allgäuer Zeitung.