Markus Söder schadet mit seinem Ego-Trip der Impfkampagne

Markus Söder will die einrichtungsbezogene Impfpflicht aussetzen. Damit versetzt er der Impfkampagne einen Schlag – um zu zeigen, wer in Bayern den Ton angibt.

09.02.2022 | Stand: 08:55 Uhr

Warum soll ich mich jetzt noch impfen lassen? Wo doch in Bayern nicht einmal diejenigen, die täglich mit den gefährdetsten Personen zu tun haben, also mit alten und kranken Menschen, so schnell wie möglich geimpft sein müssen?

Wenn sich diese Frage viele impfskeptische Menschen nun stellen würden, wäre es nachvollziehbar. Ausgelöst hat die Frage Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seinem Vorstoß, die einrichtungsbezogene Impfpflicht einfach mal auszusetzen. Doch er hat mit seinem Ego-Trip nicht nur der ohnehin zähen Impfkampagne einen Schlag versetzt: Er hat dazu beigetragen, dass das Vertrauen in die Politik, in ihre Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit weiter abzunehmen droht. Ein hoher Preis – nur um zu zeigen, dass die CSU im Freistaat macht, was sie gerade will.

Die Aussetzung der Impfpflicht durch Markus Söder ist ein trauriges Signal

Dabei kann man an der Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht durchaus Kritik üben. Vor allem auch die Frage, ob die überlasteten Gesundheitsämter je in der Lage sein werden, sie mit umzusetzen, ist berechtigt. Das alles hätte man aber vor dem Beschluss, klären müssen und nicht jetzt. Ständig werden in dieser Pandemie Verantwortliche vor Ort gerade auch in der Pflege mit im Hau-Ruck-Verfahren beschlossenen Regelungen konfrontiert. Mit Wertschätzung hat dies nichts zu tun.

Schlimmer noch: Gerade Söders jetziger Schritt lässt den Verdacht aufkommen, dass es ihm vor allem darum geht, der Ampel-Koalition beim Gezerre um eine allgemeine Impfpflicht dazwischen zu grätschen.

Dass alles also nur ein parteipolitisches Machtspiel ist und die Sorge um den Schutz der Schwächsten in unserer Gesellschaft, der alten und kranken Menschen, keine Rolle spielt. Ein trauriges Signal.

