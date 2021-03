Masken-Affäre: So nutzen Politiker und Lobbyisten alte Seilschaften zum Geld machen

Die Masken-Affäre um CSU-Politiker Georg Nüßlein offenbart jahrzehntelang gewachsene Netzwerke. Wie Lobbyisten ihre Kontakte nutzen, um mit der Krise Geld zu verdienen.

16.03.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Fremde Wohnung, fremdes Auto, neues Handy – fast wirkt es, als sei Georg Nüßlein in einem Zeugenschutzprogramm. Er ist aber kein Zeuge. Er ist der Hauptbeschuldigte in einem der größten Politskandale der vergangenen Jahre. Er gehört zu jenen Abgeordneten, die von der Boulevardpresse den Stempel „Masken-Raffkes“ erhielten. Ihre Geschäfte – und deren Aufdeckung – schadeten der Union schon bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz massiv und könnten sogar dazu beitragen, dass die Partei im September nach 16 Jahren mit Angela Merkel das Kanzleramt räumen muss.