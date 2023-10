19-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Ein 19 Jahre alter Mann ist nach einem Arbeitsunfall in Mauern (Landkreis Freising) gestorben.

26.10.2023 | Stand: 12:48 Uhr

Der Mann sicherte am Mittwoch eine rund 300 Kilogramm schwere Schalungswand auf einem Lkw-Anhänger, als diese plötzlich kippte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, starb dort aber an seinen schweren Brustverletzungen.

