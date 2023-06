Schockanrufer will fünfstellige Beute abholen - und wird von Polizisten empfangen

Bargeld und Wertsachen lagen schon bereit, doch ein Schockanruf am Bodensee flog rechtzeitig auf. Auf den Betrüger warteten am Übergabeort Polizisten.

02.06.2023 | Stand: 17:20 Uhr

Polizisten haben am Bodensee die Übergabe von Bargeld im fünfstelligen Euro-Bereich verhindert und den Tatverdächtigen festgenommen. Der 36-jährige Mann hatte am Donnerstagnachmittag ein älteres Ehepaar aus Meersburg angerufen und sich als Polizisten ausgegeben.

Polizisten stellten Betrüger in Meersburg eine Falle

Der Schockanruf-Betrüger behauptete, der Sohn des Ehepaares habe im Ausland einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und brauche nun Geld, um eine Haftstrafe abzuwenden. Das Ehepaar legte daraufhin Wertsachen und Bargeld im fünfstelligen Euro-Bereich bereit.

Der Betrug flog nach einem Anruf bei ihrer Schwiegertochter doch noch auf, woraufhin die Meersburger die Polizei kontaktierten. Als der Tatverdächtige seine "Kaution" abholen wollte, standen also Polizisten bereit.

Schockanruf-Betrüger in Untersuchungshaft

Der 36-Jährige musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Überlingen verbringen und wurde am Freitagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz einem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs. Seitdem sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.