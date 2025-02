Betrunkener liefert sich wilde Verfolgungsfahrt mit Polizei

Ein betrunkener Geisterfahrer hat auf der Flucht vor der Polizei einen Unfall mit drei Verletzten verursacht und ist mit seinem Wagen einige Meter durch die Luft geflogen. Wie die Polizei mitteilte, kam der 21-Jährige in der Nacht auf Freitag zunächst einem Streifenwagen in Füssen (Landkreis Ostallgäu) mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Dieser konnte gerade noch ausweichen.

Eine Reisegruppe in einem Auto konnte dagegen den Angaben nach trotz eines Ausweichmanövers in den Grünstreifen einen Unfall nicht verhindern. Die drei Insassen seien leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht worden.

Der Unfallverursacher fuhr demnach mit geplatzten Reifen, hohem Tempo und funkensprühenden Felgen fort. Schließlich schleuderte er laut Polizei mit seinem Auto über einen Kreisverkehr und flog mit diesem mehrere Meter weit. Jäh gestoppt wurde die Fahrt demnach erst durch Bordsteine, die der Wagen herausriss. Das Auto sei dadurch so sehr beschädigt worden, dass der 21-Jährige nicht mehr weiterfahren konnte.

Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von rund 1,2 Promille. Den Schaden schätzten die Beamten auf etwa 32.000 Euro. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Ermittelt werde gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Autorennens, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.