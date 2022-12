Mehr als 1000 Kerzen für Ece: Illerkirchberg kommt nach der Bluttat nicht zur Ruhe

Eine Gruppe von Vätern verteilt in Illerkirchberg mehr als 1000 Kerzen für ein stilles Gedenken an die getötete Ece. Doch es werden wieder Forderungen laut.

12.12.2022 | Stand: 07:32 Uhr

Als die Diskussionen anfangen, ist Eces Mutter schon wieder weg. Es ist Sonntag, wenige Minuten nach vier. Langsam schreitet sie die lange Reihe an Lichtern und Kerzen ab, kniet immer wieder nieder, liest die Botschaften an ihre tote Tochter. Später werden hier noch mehr Lichter brennen, mehr als 1000. Für ein stilles Gedenken an die getötete Jugendliche. Doch es bleibt nicht still.

