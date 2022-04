Mehr als 20 Menschen sterben seit Jahresbeginn bei Bergunfällen im Allgäu und Oberbayern

Es ist eine tragische Serie: Seit Jahresbeginn sind in den Alpen im Allgäu und in Oberbayern bereits mehr als 20 Menschen tödlich verunglückt.

25.04.2022 | Stand: 12:23 Uhr

Die Zahl der tödlichen Bergunfälle im Allgäu und in Oberbayern steigt weiter und weiter. Allein seit Jahresbeginn verzeichneten Polizei und Bergwachten mehr als 20 Tote in den bayerischen Alpen - und die Wandersaison hat noch gar nicht richtig begonnen. Experten warnen davor, die Verhältnisse am Berg zu unterschätzen. Denn auch bei gutem Wetter lauern vierlerorts Gefahren - durch Schnee und rutschige Stellen.

Erst am Freitag stirbt wieder ein Mensch am Berg in Oberbayern. Eine 25-jährige Urlauberin aus Köln ist mit einer gleichaltrigen Bekannten im Bereich des Oberen Soiernhauses nahe Krün auf dem Weg hoch zu einer Berghütte. Dabei geraten die beiden Frauen in steiles Gelände mit vielen Felsen. Laut Polizei rutscht die 25-Jährige dann auf feuchtem Gras aus und stürzt rund 100 Meter in die Tiefe. Sie ist sofort tot.

Die 25-Jährige war nur der jüngste Fall einer ganzen Reihe von tödlichen Bergunfällen in den vergangenen Wochen.

Am 14. April stirbt ein 27-Jähriger beim Wandern im Karwendelgebirge. Der bergerfahrene Mann rutscht auf schneebedecktem Untergrund oberhalb der Mittenwalder Hütte aus und stürzt über steiles Felsgelände ab. Dabei erleidet er tödliche Verletzungen.

Einen Tag zuvor startet ein Ehepaar aus Sachsen-Anhalt von Grainau aus zu einer Wandertour Richtung Osterfelderkopf. Zwischen Höllentalangerhütte und Hupfleitenjoch müssen beide durch Schnee. Dabei rutschen sie vermutlich aus, können sich nicht mehr halten und stürzen ab. Beide werden später tot geborgen. Zum Zeitpunkt des Unglücks tragen beide laut Polizei Turnschuhe.

Ende März entdecken Bergretter unterhalb des 1600 Meter hohen Sonnenberggrats bei Oberammergau die Leiche eines 51-Jährigen. Vermutlich hatte der Mann dort den Halt verloren und war auf der Nordseite rund 200 Meter abgestürzt.

Bei den Bergungsmaßnahmen finden die Helfer nur wenige Meter entfernt einen zweiten Toten. Der 48-Jährige war wohl zwei Tage nach dem Münchner zum Sonnenberggrat unterwegs gewesen und an fast der gleichen Stelle abgestürzt.

Zwei Bergsteiger sterben im Februar am Nebelhorn

Am 27. März will eine 27-Jährige den Gipfel des Hochgrat bei Oberstaufen über die sogenannte "Brunnenauscharte" besteigen. An der dortigen Nordseite herrschen auf rund 1600 Metern noch winterliche hochalpine Verhältnisse. In einem Steilaufschwung rutscht die junge Frau trotz entsprechender Ausrüstung aus und stürzt ab. Sie kann nur noch tot geborgen werden.

Ein 41-Jähriger verunglückt Mitte März beim Bergwandern in Unterammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) tödlich. Der Mann ist gemeinsam mit einer Begleiterin am Sonnenberggrat unterwegs, als er auf dem Schnee abrutscht und 200 Meter in die Tiefe stürzt.

Ein besonders tragischer Bergunfall ereignet sich im März an der Maiwand bei Flintsbach am Inn. Dort stürzen ein Pärchen aus dem Landkreis Regensburg im Alter von 35 und 44 Jahren und ein 35-jähriger Mann aus dem Raum Straubing an nahezu der gleichen Stelle ab und erleiden tödliche Verletzungen.

Mitte Februar sterben bei Oberstdorf zwei Bergsteiger. Sie verirren sich bei schlechtem Wetter auf einer Route zwischen Seealpe und Edmund-Probst-Haus am Nebelhorn. Als die Retter eintreffen, ist es für einen von ihnen, einen 58-Jährigen, bereits zu spät. Er ist tot. Sein 62-jähriger Begleiter wird stark unterkühlt gerettet und ins Krankenhaus gebracht. Dort erliegt er jedoch wenig später "den Folgen des langen Aufenthalts am Berg", wie es bei der Polizei heißt.

"Vielleicht ist es auch nichts als trauriger Zufall"

Insgesamt kamen seit Jahresbeginn allein zwischen Berchtesgaden und Zugspitze rund 20 Menschen bei Bergunfällen ums Leben, etwa halb so viele wie sonst in einem gesamten Jahr. Warum die Zahl der Bergtoten zuletzt immer neue Höchststände erreicht, ist nicht ganz klar. Es könne Zufall sein, aber auch an dem in der Pandemie gewachsenen Drang vieler Menschen in die Natur liegen. Gerade durch Corona hätten immer mehr Menschen Natur und Wandern als Hobby entdeckt, meinte kürzlich ein Polizeisprecher. " Je mehr Menschen in der Natur unterwegs sind, desto mehr passiert auch." Es sei aber offen, ob das die Erklärung sei für die vielen Unfälle. "Vielleicht ist es auch nichts als trauriger Zufall."