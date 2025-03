Leblose Frau aus brennendem Hochhaus gerettet

Die Feuerwehr hat mehrere Menschen aus einem brennenden Hochhaus in Nürnberg gerettet - darunter eine schwer verletzte Frau. Die 67-Jährige war leblos im Treppenhaus gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. Nach der Reanimation brachten Sanitäter die Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Laut Feuerwehr schlugen Flammen in der Nacht zum Samstag aus einer Wohnung im sechsten Stock des Hochhauses. Rettungswege durch das Treppenhaus seien durch Rauch versperrt gewesen. Feuerwehrleute brachten demnach die eingeschlossenen Menschen nach draußen. Durch den Rauch sei ein weiterer Mensch mittelschwer verletzt worden. Zehn Personen wurden laut Polizei leicht verletzt.

Da zunächst mit einem «Massenanfall von Verletzen» gerechnet werden musste, seien über 100 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Zudem seien die umliegenden Krankenhäuser in Alarmbereitschaft gesetzt worden. Auch von der Feuerwehr rückten demnach mehr als 100 Einsatzkräfte aus.

Die meisten Bewohner konnten laut Polizei in der Nacht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach und einige weitere Wohnungen im sechsten Stock seien unbewohnbar. Auf rund eine halbe Million Euro schätzt die Polizei den Schaden. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.