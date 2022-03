Mehrere Menschen bei Brand in Hochhaus leicht verletzt

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Erlangen sind mehrere Menschen leicht verletzt worden.

22.03.2022 | Stand: 15:49 Uhr

Nach bisherigem Stand erlitten vier Bewohnerinnen und Bewohner eine Rauchgasvergiftung, wie eine Sprecherin vom Polizeipräsidium Mittelfranken sagte. Das Feuer sei am Dienstag im zweiten Stock ausgebrochen. Es bestehe der Verdacht der Brandstiftung.

Feuer in Erlangen: Mehrere Menschen verletzt

Die Feuerwehr brachte nach Polizei-Angaben mehrere Bewohnerinnen und Bewohner über eine Drehleiter in Sicherheit. Das Feuer konnten die Kräfte demnach schnell unter Kontrolle bringen. Ein Mann versuchte während der Löscharbeiten, mit Gewalt in das Gebäude zu kommen. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand gekommen ist. Die Höhe des Schadens stand zunächst nicht fest.

