In Buchen nahe der Grenze zu Hessen und Bayern ist ein tragischer Unfall geschehen: Drei Menschen sind bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen.

17.10.2021 | Stand: 14:59 Uhr

Bei einem Hubschrauberabsturz sind drei Menschen nach ersten Erkenntnissen der Polizei im Norden Baden-Württembergs ums Leben gekommen.

Ob noch jemand vermisst wurde, war einem Sprecher zunächst nicht bekannt. Auch Hintergründe zu dem Unglück in Buchen nahe der Grenze zu Hessen und Bayern waren am Sonntag vorerst unklar. (Lesen Sie auch: Alkoholisierter Radlader-Fahrer prallt in Kirchheim fast in Einfamilienhaus)

