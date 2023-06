Go-Ahead hat weiter mit Zugausfällen zu kämpfen

Am Sonntag fielen zwischen Augsburg und München 11 von 19 Verbindungen aus. Laut Pro Bahn war es der größte personalbedingte Ausfall seit Go-Ahead dort fährt.

27.06.2023 | Stand: 07:31 Uhr

Der Zug-Betreiber Go-Ahead hat auch ein halbes Jahr nach Betriebsaufnahme weiter mit Schwierigkeiten zu kämpfen: Am Wochenende fielen mehrere Verbindungen aus. Allein am Sonntagnachmittag betraf das laut Fahrgastverband Pro Bahn auf der Strecke Augsburg-München elf von 19 Verbindungen. An kleineren Bahnhöfen ergaben sich am Abend teils mehr als zweistündige Fahrplanlöcher, so Jörg Lange, Stellvertretender Vorsitzender von Pro Bahn in Bayern.

