Mehrheit der Deutschen kann sich einen Bayer als Kanzler vorstellen

Jeder zweite Deutsche könnte damit leben, wenn der nächste Kanzler aus Bayern käme. In den Bundesländern zeigen sich allerdings deutliche Unterschiede.

03.03.2021 | Stand: 14:56 Uhr

Wird Markus Söder der nächste deutsche Kanzler? Eine Mehrheit der Deutschen hätte zumindest mit seiner bayerischen Herkunft keine Probleme. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion. Demnach geben 54,7 Prozent der Befragten an, sich grundsätzlich einen Bayern als Bundeskanzler vorstellen zu können. Nur etwa jeder dritte Deutsche (34,8 Prozent) sieht das anders. 10,5 Prozent der Befragten sind unentschlossen.

Noch ist offen, wer als Kanzlerkandidat für die CDU/CSU bei der Bundestagswahl am 26. September antritt. Mitte Februar sagte der neue CDU-Vorsitzende Armin Laschet, dass er sich zwischen Ostern und Pfingsten mit Söder in der Kanzler-Frage abstimmen wolle. Bundesweit erzielt Söder Meinungsforschern zufolge derzeit hinter Kanzlerin Angela Merkel die größten Beliebtheitswerte, in Bayern sank jedoch zuletzt die Zufriedenheit mit dem Ministerpräsidenten.

Kanzler aus Bayern? Großer Zuspruch unter den CDU/CSU-Wählern

Wenngleich eine Mehrheit kein Problem mit einem Kanzler aus dem Freistaat hätte, zeigen die Umfrageergebnisse zugleich, dass die Frage polarisiert. Etwa jeder dritte Befragte könnte sich das "auf jeden Fall" vorstellen, jeder vierte Deutsche hingegen "auf keinen Fall".

Bundesweit gibt es große regionale Unterschiede. Während es rund zwei von drei Bayern befürworten würden, wenn der nächste Kanzler aus ihrem Bundesland käme, ist der Zuspruch im Osten Deutschlands deutlich geringer. In Sachsen will fast jeder Zweite keinen Bayern-Kanzler.

Besonders gut können sich hingegen CDU/CSU-Wähler vorstellen, von einem Bayern regiert zu werden - nämlich 80 Prozent der Befragten. Anders sieht das bei den Wählern der AfD und der Linken aus. In diesen politischen Lagern spricht sich jeweils nur jeder Dritte für einen bayerischen Regierungschef aus.

Ältere können sich eher einen Bayern als Kanzler vorstellen

Der Blick auf die Umfrageergebnisse zeigt: Der Rückhalt für einen Bundeskanzler aus Bayern steigt offenbar mit dem Alter. Während sich bei den 18- bis 29-Jährigen nur etwa vier von zehn Befragten einen Regierungschef aus dem größten deutschen Bundesland vorstellen können, sind es bei den über 65-Jährigen sechs von zehn.

