"Mein Körper hat reagiert, ich hatte ständig Magenschmerzen"

Fast die Hälfte der Deutschen denkt laut einer Studie über einen Jobwechsel nach. Fünf Menschen erzählen, wieso sie ihre Jobs gekündigt haben.

Von MARCO KEITEL

24.04.2022 | Stand: 11:58 Uhr

Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland wollen hinschmeißen. Fast die Hälfte spielt mit dem Gedanken, innerhalb der kommenden drei Jahre den Job zu wechseln. Das geht zumindest aus einer Studie des Meinungsforschungsinstituts Gallup hervor. Nahezu jeder oder jede vierte Deutsche gab sogar an, in einem Jahr nicht mehr beim aktuellen Arbeitgeber beschäftigt sein zu wollen. Warum sind so viele Angestellte so unzufrieden im Beruf? Die Erfahrungen von fünf Menschen, die sich bereits für den Jobwechsel entschieden haben, zeigen: Die Ursachen sind vielfältig.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.